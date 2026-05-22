"Газпром нефть" начала полномасштабную добычу на Чонской группе в Восточной Сибири

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири, сообщил концерн.

Разработкой Чонской группы, в которую входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, занимается ПАО "Газпром нефть".

Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает свыше 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них - установка подготовки нефти, нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП), две электростанции собственных нужд. Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). После выхода комплекса на полную мощность в ВСТО будет ежегодно поставляться до 2 млн тонн нефти.

Геологические запасы Чонской группы месторождений превышают 1,3 млрд тонн нефти.

Название Чонской группы месторождений связано с рекой Чона, бассейн которой охватывает территории Игнялинского, Тымпучиканского и Вакунайского лицензионных участков.

В торжественном запуске нефтяной инфраструктуры приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава республики Саха Айсен Николаев, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, вице-президент ПАО "Транснефть" Сергей Андронов.

"Применение передовых решений позволило сделать разработку запасов чонской нефти рентабельной, что ранее считалось невозможным. Она залегает в породах со сложным строением: нефтенасыщенные пласты отличаются низкой пластовой температурой и небольшой толщиной, а также высокой засолоненностью. Для освоения запасов была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей. С ее помощью подобраны эффективные инструменты для добычи - высокотехнологичные горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта. Впервые в России применена роботизированная установка для бурения скважин на суше - это на треть ускорило работы. Бурение круглосуточно сопровождалось из цифрового центра "Газпром нефти" в Тюмени", - отмечается в релизе.

"Российские предприятия поставили сложное технологическое оборудование в максимальной заводской готовности - в виде блочно-модульных конструкций. Это позволило сократить площадь и металлоемкость застройки, минимизировать воздействие инфраструктуры на многолетнемерзлые грунты. Благодаря этим решениям нефтяная инфраструктура была создана в беспрецедентно короткие для отрасли сроки - всего за два года", - подчеркивается в релизе.

"Разработка Чонской группы раньше считалась нерентабельной из-за удаленности и сложной геологии. Но "Газпром" эффективно решил эту задачу. С запуском Чонского проекта мы усиливаем наши позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. А в целом - вносим весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и суверенитета России", - приводится в релизе комментарий Миллера. Дюков отметил: "В решении задачи по освоению запасов чонской нефти нам помогли передовые инструменты цифрового моделирования, современные технологии добычи, а также синергия с инфраструктурой "Транснефти" и "Сургутнефтегаза". Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегически значимого центра нефтедобычи, позволит нарастить поставки жидких углеводородов на растущие рынки Азии, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов на Востоке страны".

"Транснефть" напоминает, что в 2022 году правительство приняло "Дорожную карту развития инфраструктуры экспорта российской нефти", которая предусматривала комплексное расширение нефтетранспортных мощностей на различных направлениях. В ходе реализации этой "дорожной карты" в 2024 году "Транснефть" завершила работы по расширению подводящих трубопроводов Западной Сибири и трубопровода ВСТО в направлении порта Козьмино, что позволило увеличить пропускную способность маршрута на 4 млн тонн нефти в год - до 46 млн тонн. На сегодняшний день модернизированная система ВСТО полностью готова к приёму дополнительных объемов с перспективой их последующего увеличения, отметил Андронов. Ввод в эксплуатацию новой нефтедобывающей и нефтетранспортной инфраструктуры также призван дать мощный дополнительный импульс социальному и промышленному развитию Якутии, уверены в компании.