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Сбербанк отметил ухудшение качества кредитного портфеля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Качество корпоративного и розничного кредитного портфеля Сбербанка ухудшается, но динамика складывается лучше ожиданий, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбера Герман Греф.

"У нас оправданы наши опасения. Качество портфеля физических лиц и юридических лиц постепенно начинает ухудшаться. Наши прогнозы были немножко более пессимистичными, но траекторию мы предсказали правильно. Мы всегда действуем таким образом, что мы чуть-чуть создаем больше запасов, чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации", - сказал Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт (п.п.) - до 20% - не принесло особого облегчения компаниям.

"С точки зрения облегчения, я бы сейчас не сказал. Пока, я бы сказал, что это только обозначение тенденции. И, я думаю, предприятия могут начать задумываться (об улучшении ситуации с обслуживанием долгов - ИФ), если снижение ставки произойдет на 4-5 пунктов, не меньше", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что бизнес смотрит не на общий уровень ставки, а на реальную ставку (разница между ключевой ставкой и текущей инфляцией), которая сейчас остается высокой и составляет примерно 10,5%.

"Когда этот спред дойдет примерно до 5%, тогда, я думаю, что можно будет говорить об изменении ситуации", - высказал мнение Греф.

Герман Греф Сбербанк
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