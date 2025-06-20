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Обновленный законопроект о банкротстве планирют внести в Госдуму до конца лета

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Обновленный законопроект о банкротстве планируется внести в Госдуму до конца лета, чтобы в осеннюю сессию по нему "началось движение", сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Деловой климат России" в рамках ПМЭФ.

"Мы сейчас реновируем закон о банкротстве, потому что предыдущая версия три года находилась в Госдуме, пока движения не было, и понятно, что уже много изменений было проведено, да и баланс сменился. Поэтому мы сейчас вместе с государственным правовым управлением, вместе с налоговой службой по сути сделали перезагрузку", - сказал министр.

"Я рассчитываю, что мы за лето договоримся и внесем в Думу новый проект закона, и в осеннюю сессию начнется движение", - заявил Решетников.

О возобновлении обсуждения идеи комплексной реформы института банкротства Решетников сообщил в начале текущего года. Комплексная реформа института банкротства, предусматривающая усиление роли процедур оздоровления, обсуждается много лет. Соответствующий законопроект (№1172553-7), предусматривающий законодательное оформление этой реформы, правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года, но он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Документ предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. Он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Весной 2023 года комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отложил на неопределенное время рассмотрение этого проекта.

Максим Решетников Госдума
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