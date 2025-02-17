Минэкономразвития вернулось к обсуждению идеи реформы института банкротства

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития возобновили идею комплексной реформы института банкротства , сообщил на итоговой коллегии ведомства его руководитель Максим Решетников.

"Мы с начала года очень активно обсуждаем эту тему", - сказал он.

По его словам, в 2025 году перед министерством стоит задача "перезагрузки обновления законодательства в сфере банкротства". Однако несмотря на то, что заинтересованные стороны сходятся в необходимости обновления института, вопрос остается крайне сложным.

"Нам с коллегами по правительству, с налоговой службой, с депутатским корпусом предстоит найти эти подходы и выработать решения", - сказал Решетников.

Комплексная реформа института банкротства, предусматривающая усиление роли процедур оздоровления, обсуждается много лет. Соответствующий законопроект (№ 1172553-7), предусматривающий законодательное оформление этой реформы, правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года, но он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Документ предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. Он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Весной 2023 года комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отложил на неопределенное время рассмотрение этого проекта.