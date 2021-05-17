Правительство предложило реформировать институт банкротства в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о реформе института банкротства, следует из базы документов нижней палаты парламента.

Предлагаемые изменения (№1172553-7) в закон о несостоятельности кардинально меняют процедуру банкротства в России. Среди предлагаемых новаций - изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Для снижения влияния кредиторов на арбитражных управляющих Минэкономразвития, которое готовило проект, предложило изменить их правила отбора. Согласно проекту, кредиторы лишаются права предлагать кандидатуру управляющего или саморегулируемую организацию (СРО) управляющих (сейчас это могут сделать те, кто первым подал заявление о банкротстве). Также больше этого права выбора не будет и у собрания кредиторов в ситуации, когда предыдущий управляющий был освобожден или отстранен от работы.

Вместо этого предлагается конкурсный отбор управляющих, в рамках которого СРО выдвигают своих членов для ведения того или иного дела, а победа присуждается случайным образом на основании рейтинга управляющих с учетом балльной системы оценки их прежней работы. Эти баллы учитывают ряд факторов, в частности процент погашения требований кредиторов в делах, которые ранее вел управляющий.

Законопроект предусматривает отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. В результате реформы должны остаться только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Однако переход к новым правилам будет постепенным: в течение первых двух лет действия закона суды будут вправе вводит как прежние, так и новые процедуры. Это необходимо для адаптации участников рынка к новым правилам, ранее объяснял журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Авторы документа рассчитывают с помощью новой процедуры реструктуризации долгов увеличить долю реабилитационных процедур в банкротстве. Ранее замминистра экономического развития Илья Торосов называл ожидаемый показатель в 10% от числа всех дел о несостоятельности. Для сравнения: в 2019 году доля реабилитационных процедур составляла 2%.

Реструктуризация призвана позволить должнику и кредиторам договориться об устраивающем всех варианте погашения долга, в том числе возможен вариант и с дисконтом (уменьшение причитающегося к выплате долга - ИФ).

Эта процедура может длиться четыре года, а по решению собрания кредиторов продлеваться еще на столько же. Однако есть обязательное условие: в течение трех месяцев с момента утверждения плана реструктуризации должны быть погашены долги по текущим платежам, которые возникли уже после обращения в суд, и требования кредиторов первой и второй очередей (возмещения за причинение вреда жизни или здоровью, а также зарплаты и выходных пособий и пр. - ИФ).

Минэкономразвития работало над внесенным законопроектом несколько лет и планировало направить его в Госдуму до конца 2020 года, но из-за многочисленных замечаний заинтересованных ведомств подготовка проекта затянулась. Ускорилась работа над ним после состоявшегося в начале февраля 2021 года совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. На нем президент распорядился внести законопроект в Госдуму к марту и принять его в весеннюю сессию, рассказывали участники совещания.