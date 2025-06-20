Греф не видит признаков рецессии в экономике РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Признаков рецессии в экономике РФ не наблюдается, но важно не пропустить момент перехода к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Пока я не вижу никакой рецессии", - сообщил Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. Он отметил, что рецессией считается нулевой рост экономики два квартала подряд.

Острые дискуссии о том, сейчас плановое торможение экономики, или уже рецессия, идут, потому что необходимо вовремя приступить к смягчению ДКП.

"Очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к политике смягчения. И сейчас такой переломный момент", - сказал глава Сбербанка.

Греф считает, что в целом будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией.

Что касается моделей экономического роста, то базовая модель, по мнению главы Сбербанка, остается актуальной.

"Но очевидно, что, если базироваться только на тех факторах, которые сегодня уже сложились, мы не получим реализации тех амбиций, которые мы перед собой сформулировали - не менее 3% экономического роста", - заявил Греф.

По его словам, нужно искать новые факторы роста: развивать альтернативные сектора экономики, активизировать инвестиционную парадигму компаний, использовать новые технологии и убирать старые неэффективные технологии.

"Мы сегодня говорили про фактор труда - да, это образование, наука, миграционная политика", - добавил глава Сбербанка.

Кроме того, по его мнению, важно качество работы институтов.