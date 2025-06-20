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В Росавиации заявили, что самолетам нужна защита от санкций при запуске рейсов в США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Самолеты российских авиакомпаний, которые будут прибывать в США в случае возобновления авиасообщения, должны быть защищены от каких-либо санкций в их отношении, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Очень важно, чтобы была обеспечена безопасность в отношении воздушных судов, которые будут прибывать в США - чтобы не было никаких санкций в отношении них", - сказал Ядров журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

Он напомнил, что санкции против российских перевозчиков, так же, как и ограничения на использование воздушного пространства, вводила американская сторона. "Поэтому будем смотреть, как (американские - ИФ) коллеги в этой части будут двигаться", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновлении рейсов.

Двумя днями ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на возобновление авиасообщения между Россией и США до конца этого года. Он пояснил, что рамках ПМЭФ провел бизнес-завтрак с членами Американской торговой палаты, которые положительно высказались об этой инициативе. "Мы видим очень большой интерес, в том числе с американской стороны в возобновлении прямых перелетов в Россию и считаем, что и Санкт-Петербург может быть одним из таких хабов для перелетов в США", - сказал он.

Прямое авиасообщение между РФ и США было прервано в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Регулярные рейсы в последние годы выполнял только российский "Аэрофлот", который летал из Москвы по четырем направления: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Глава компании Сергей Александровский заявил в ходе ПМЭФ, что "Аэрофлот" готов к теме возобновления рейсов в США при договоренности властей стран.

Росавиация ПМЭФ
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