МИД РФ заявил о минимальном отклике США на предложение о возобновлении авиасообщения

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия поставила перед американской стороной вопрос о возобновлении прямого сообщения, однако отклик по этому вопросу пока минимальный, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы поставили этот вопрос перед американской стороной. Отклик пока, называя вещи своими именами, минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик - нет, есть определенные идеи, как действовать дальше", - сказал Рябков журналистам в четверг.

"Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двухсторонних консультаций по тому, что называется раздражителям в наших отношениях, будет понятнее, с чем мы туда выйдем и по этому вопросу тоже", - добавил замминистра.

Кроме того, Рябков указал на "не менее значимый сюжет - это преодоление нетерпимой, по факту неприемлемой ситуации с незаконной конфискацией нашей дипсобственности в США". "Я об этом говорю в ряду с возобновлением прямого авиасообщения по причине того, что здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны", - подчеркнул замглавы МИД.

"Будем дожимать", - заявил Рябков.