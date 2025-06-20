ЦБ РФ ждет возвращения годовой инфляции к цели в 4% ближе к концу 2026 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 4% ближе к концу 2026 года, но сейчас важнее смотреть на текущие темпы роста цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Мы предполагаем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год будут вблизи 4% в конце этого года. Это означает, что от этого момента и далее инфляция примерно будет у нашей цели и по 2026 году будет 4%, но поскольку в течение этого года инфляция будет постепенно снижаться и уходить к базе, то устойчивый показатель 4% год к году мы увидим, конечно, ближе к концу 2026 года, во второй половине 2026 года. Могут быть определенные месячные флуктуации", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

"Очень важно понимать, что с учетом тех волатильных темпов, которые есть, все-таки, наверное, в ближайшие кварталы правильнее думать и рассуждать именно про текущие темпы роста цен", - подчеркнул он.