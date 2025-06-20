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Набиуллина скептично отнеслась к идее создания омбудсмена инвесторов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина сомневается, что появление омбудсмена инвесторов сможет существенно повлиять на ситуацию с защитой их прав.

"Мы все ищем идеи, которые могут вытянуть эту среду на тот уровень, который будет комфортен для людей, чтобы они инвестировали в фондовый рынок. Давайте, вы предлагаете, создадим специального уполномоченного. Если мы посмотрим законодательство, у нас там все хорошо написано про защиту прав инвесторов. С точки зрения законодательства даже нечего предложить. Вопрос правоприменительной практики. Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику? Просто вопрос к вам", - сказала Набиуллина в ходе сессии в рамках ПМЭФ-2025, отвечая на предложение главы набсовета МосБиржи Сергея Швецова.

"Я думаю, что нужны какие-то наши общие усилия, на всех уровнях. Мы со своей стороны там, где есть процессуальные возможности, активно отстаиваем позицию в судах", - добавила она.

Ранее с предложением рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов также выступал президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "Эта идея основана на относительной слабости институциональных инвесторов, неспособных должным образом повлиять на эмитентов, на относительной слабости ассоциаций инвесторов, неспособных повлиять на эмитентов и правоохранительные органы", - пояснял он.

По мнению НАУФОР, омбудсмен должен назначаться президентом РФ и иметь право подавать иски в интересах групп инвесторов, обжаловать судебные решения, подавать заявления в правоохранительные органы, привлекаться ими и судами для оценки последствий правоприменительных действий для финансового рынка.

Алексей Тимофеев НАУФОР Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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