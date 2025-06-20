"Газпром" подписал новые соглашения о трансграничном участке дальневосточной трубы в КНР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" подписал с китайскими партнерами новые соглашения о строительстве и эксплуатации трансграничного участка Дальневосточного маршрута экспорта газа в КНР, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на полях Петербургского международного экономического форума.

С CNPC и PipeChina подписаны "Соглашение о проектировании и строительстве и вводе в эксплуатацию - раздел 2 "Ввод в эксплуатацию", а также соглашение об эксплуатации.

"Соглашения регулируют взаимодействие сторон в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (Китай), включая вопросы оперативного управления и технического обслуживания", - сообщил "Газпром".

В феврале 2022 года ПАО "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м.

