Рост налоговых поступлений в бюджетную систему в 2025 г. составил 8%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рост поступлений налогов в 2025 году составляет 8%, в федеральный бюджет - 5%, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ-2025.

"Конечно, с точки зрения поступления налогов, это не такие шикарные годы, как 23-й и 24-й. При этом это все равно рост, у нас плюс 8%, в федеральный бюджет плюс 5%", - сказал он.

"Причем интересно, что ненефтяные доходы у нас ведут себя достаточно хорошо, там плюс 24%", - добавил Егоров.

Глава ФНС отметил, что при этом "мы сегодня имеем достаточно сложную историю в части того, что до ближайшего времени были достаточно низкие цены на нефть на рынке в мире, и, с другой стороны, мы, безусловно, пытаемся обуздать инфляцию, что не может не сказываться на экономических показателях и, следовательно, на налогах". Но сейчас в бюджете все идет неплохо, как планировалось, добавил он.



