Поиск

В ЦБ РФ равновесным назвали курс рубля, который существует в моменте

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Равновесным является тот курс, который существует в моменте, даже если он не соответствует чьим-то пожеланиям, заявил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Равновесный курс рубля - это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, - и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - сказал Ганган.

Он отметил, что высокая ключевая ставка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности", - подчеркнул глава департамента.

Ослабление рубля, выгодное для одних экономических агентов, не является отражением того, что оно приемлемо для всей экономики в целом.

"То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - заявил Ганган.

"Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес", - подчеркнул он.

Ранее президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что курс рубля сегодня далек от равновесия. "Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сообщил Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

ЦБ РФ Андрей Ганган Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Уверенность ЦБ в устойчивости дезинфляции выросла

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

ПМЭФ-2025

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

ПМЭФ-2025

ЦБ РФ в условиях рисков может думать о разных шагах изменения ставки, включая умеренные

ПМЭФ-2025

Новак заявил, что кабмин не может прямо влиять на "достаточно крепкий" рубль

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"
ПМЭФ-2025

Набиуллина заявила, что IPO госкомпаний не должны проводиться для галочки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6587 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана256 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });