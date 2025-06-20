В ЦБ РФ равновесным назвали курс рубля, который существует в моменте

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Равновесным является тот курс, который существует в моменте, даже если он не соответствует чьим-то пожеланиям, заявил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Равновесный курс рубля - это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, - и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - сказал Ганган.

Он отметил, что высокая ключевая ставка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности", - подчеркнул глава департамента.

Ослабление рубля, выгодное для одних экономических агентов, не является отражением того, что оно приемлемо для всей экономики в целом.

"То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - заявил Ганган.

"Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес", - подчеркнул он.

Ранее президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что курс рубля сегодня далек от равновесия. "Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сообщил Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.