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ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций

ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Петербург заключил свыше полсотни соглашений по итогам Международного экономического форума в этом году, сообщает Смольный в субботу.

"На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 28 млрд рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - приводит пресс-служба слова губернатор города Александра Беглова.

Он добавил, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города.

"Наука и новые технологии, передовая промышленность - приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", - подчеркнул губернатор.

Среди значимых договоренностей в сфере промышленности - соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики.

Кроме того, в фокусе подписанных соглашений - развитие передовых технологий и импортозамещение. Так, концерн "Автоваз" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия.

В то же время, подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Ленобластью, Псковской областью и Петербургом.

Деловая программа города на ПМЭФ-2025 завершится в субботу.

По итогам ПМЭФ в 2024 году Петербург также заключил инвестиционные соглашения на сумму более 1 трлн рублей.

Лучшие стенды ПМЭФ-2025

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Стенд Московской областиСтенд транспорта МосквыСтенд Челябинской областиLada Iskra на стенде "АвтоВАЗа"Стенд АНО "Евразия"Стенд правительства МосквыСтенд Фонбет на Петербургском международном экономическом форумеВыступление во время форумаСтенд, посвященный национальным проектамСтенд Республики БашкортостанСтенд "Аэрофлота"
Стенд Московской области
ПМЭФ-2025 Петербург Александр Беглов
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