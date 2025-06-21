ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Петербург заключил свыше полсотни соглашений по итогам Международного экономического форума в этом году, сообщает Смольный в субботу.

"На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 28 млрд рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития", - приводит пресс-служба слова губернатор города Александра Беглова.

Он добавил, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города.

"Наука и новые технологии, передовая промышленность - приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов", - подчеркнул губернатор.

Среди значимых договоренностей в сфере промышленности - соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом "Росатома" в сфере энергетики.

Кроме того, в фокусе подписанных соглашений - развитие передовых технологий и импортозамещение. Так, концерн "Автоваз" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия.

В то же время, подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта "Единая карта петербуржца". Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Ленобластью, Псковской областью и Петербургом.

Деловая программа города на ПМЭФ-2025 завершится в субботу.

По итогам ПМЭФ в 2024 году Петербург также заключил инвестиционные соглашения на сумму более 1 трлн рублей.