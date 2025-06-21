ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников (в центре), министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина (слева) Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум - мероприятие, трудно сочетаемое с мрачным понятием "рецессия". Не для того здесь в торжественной обстановке подписываются сотни соглашений на триллионы рублей, чтобы эти проекты затем жестко приземлялись вместе с падающей экономикой. Но противостояние двух макроэкономических школ, двух лагерей, один из которых кладет все на алтарь борьбы с инфляцией, а другой меряет успех ростом инвестиций и ВВП, к началу проведения форума набрало такие обороты, что порой участники забывали о традиции поддерживать на ПМЭФ должный градус здорового оптимизма. Возможно, упоминание рецессии вслух и было больше полемическим приемом, чем конкретным прогнозом, но сам факт попадания этого термина в облако смыслов форума показателен.

Российская экономика проходит момент перелома, и если с опозданием отреагировать на торможение инфляции и спроса, сохраняя излишне высокую ставку, можно увести экономическую жизнь в рецессию - этот тезис в разной модальности звучал едва ли не на каждой второй сессии форума. Сложно припомнить такое единодушие среди оппонентов денежно-кредитной политики ЦБ: даже те, кто обычно выбирает обтекаемые выражения, говорили в этот раз прямым текстом, не заботясь выбором словесных конструкций, оберегающих незыблемость независимого статуса Банка России. "Лето великого перелома" вдохновило спикеров на образный язык, пополнив золотой фонд экономических цитат целым рядом образцов.

Пора?

Борьба за умы началась еще на подступах к форуму. В среду, в преддверии ПМЭФ, президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, которое было публичным только до конца вступительного слова (и сразу заинтриговало уже тем, что глава государства предложил открыть дискуссию не нынешнему, а бывшему министру экономики, а ныне главе Сбербанка Герману Грефу). Примерное содержание дискуссии президент приоткрыл на пленарном заседании в пятницу.

"Некоторые говорят, что базовая инфляция - уже 5%. Но сейчас не буду вдаваться в детали. Они здесь грузили-грузили меня два дня, три дня назад, объясняя, что такое и откуда взялись эти пять процентов", - рассказал Путин залу, где сидели и все участники недавней встречи.

На следующее утро после совещания прошла макроэкономическая панель ПМЭФ, без труда вскрывшая разницу в подходах основных стейкхолдеров. На этот раз от многоопытного модератора подобных сессий Андрея Макарова не потребовалось сталкивать спикеров при помощи жанра интеллектуальной провокации: они, казалось, готовы были бы высказать все и вовсе без участия ведущего.

Предприятия не очень хотят инвестировать в условиях жесткой ДКП: текущие ставки демотивируют бизнес, хорошие цифры первого квартала (+8,7%) по инвестициям не должны обманывать: это был "отход от тренда", сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, и предупредил о возможности квартального падения во второй половине года.

Ответом на фразы главы Минфина Антона Силуанова ("у нас сейчас, я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето") и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной ("другими словами - это выход из перегрева") и прозвучало непривычно суровое слово - рецессия.

"По цифрам у нас охлаждение. Но все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса мы, в общем, уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников. Будет ли сделан шаг за эту грань - зависит в первую очередь от ЦБ. "Очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики", - заявил Решетников.

Набиуллина же вновь подтвердила приверженность цели по инфляции в 4% и готовность снижать ставку по мере замедления инфляции. Давно отлитый в бронзе таргет ЦБ, впрочем, уже не вызывает трепета у оппонентов. "Мы, кажется, все здесь понимаем, что снижение инфляции - это важно. Но, мне кажется, мы упрощаем дискуссию: у нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Мне кажется, между этими полюсами есть еще какая-то зона принятия решения, по которой мы можем обсуждать. Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике, чуть-чуть", - обратился Решетников к Набиуллиной. Призывает не делать из таргета культ и глава ВТБ Андрей Костин. "Не хочу никого обижать, но на мой взгляд... Я всегда говорил, что инфляция в 40% плоха, конечно, а инфляция в пределах 10%, мне кажется, вообще красота", - сказал он на форуме.

Тренд на замедление инфляции наметился, но его устойчивость еще необходимо "определить и подтвердить", заявил на форуме директор департамента ДКП Банка России Андрей Ганган. Цены последний год росли ускоренными темпами, а это значит, что физические ресурсы расширения производства в экономике ограничены. "И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - отстаивал Ганган не слишком популярную позицию регулятора.

Финансово-экономический блок правительства в устойчивости дезинфляционного тренда не сомневается.

"Мы находимся в состоянии управляемого охлаждения экономики, с тем чтобы вернуться к тому потенциалу, который у нас есть. Это больно. На сегодняшний день основной проблемой является кредитование (...), высокие процентные ставки. Поэтому основная дискуссия сегодня, что индикаторы показывают, что необходимо снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения, наоборот, к нагреву экономики", - сказал вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбера. Он призвал "не пропустить этот момент, когда это нужно сделать", и определиться, какими темпами снижать ставку.

"Дискуссия говорит о том, и все индикаторы показывают, что сегодня у нас уже и инфляция за последние семь недель, если брать в годовом исчислении, на уровне 2,6%. Это ниже уровня таргета Центрального банка. Соответственно, уже пора снижать (ключевую ставку - ИФ)", - уверен Новак. "Реальная ставка на самом деле выше, чем в многих странах мира, и выше, чем она была в начале года. Поэтому, на мой взгляд, просто нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - резюмировал он.

"Очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к политике смягчения. И сейчас такой переломный момент", - призвал хозяин мероприятия Греф.

Но ЦБ по-прежнему не собирается обещать рынку, что "момент" точно наступит уже на следующем заседании в конце июля, как и то, что смягчение ДКП будет идти последовательно и без пауз. В дни ПМЭФ регулятор опубликовал резюме июньского заседания по ставке, подчеркнув позицию большинства членов совета директоров: последовательное снижение ключевой ставки на каждом заседании до конца года "не предопределено и будет обсуждаться в зависимости от поступающих экономических данных". "Учитывая преобладание проинфляционных рисков, ситуация может развиваться так, что Банку России нужно будет делать паузы в снижении ключевой ставки или даже вернуться к ее повышению", - это слова, звучащие вызовом для критиков ЦБ.

Президент остался верен традиции не брать на себя публично роль арбитра в спорах о ДКП, но при этом дал понять, что аргументы сторон ему известны.

"Я знаю, что на площадках форума происходили дискуссии по поводу того, что у нас есть известные проблемы, напряжение, связанные с высокой ключевой ставкой, и инвестиции не сохранятся до конца года (высокие темпы их роста в первом квартале - ИФ). Но, тем не менее, Центральный банк исходит из того, что у нас кредитование реального сектора сохранится где-то на уровне 10-11% по результатам года. Посмотрим, как это будет. Мне бы очень хотелось, чтобы так оно на самом деле и было", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент при этом тоже произнес слово "рецессия", но только в том контексте, что ее необходимо избежать. "Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить", - подчеркнул Путин, призвав вести "грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста, естественно при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности".

Рубль в осажденной крепости

Российская экономика, по мнению Грефа, оказалась сейчас в состоянии идеального шторма", и перечисляя его составляющие он выделил крепкий курс рубля. И это действительно вторая болевая точка повестки форума наряду с высокой ключевой ставкой, а в каком-то смысле и часть одной большой темы.

Крепкий рубль отражает торговый баланс и проводимую жесткую ДКП, но государство и ЦБ не регулируют курс, он будет двигаться в сторону прогнозных значений по мере смягчения ДКП, считает Новак.

"Конечно, для экспортеров было бы гораздо более комфортно иметь более слабый курс рубля. В то же время слабость курса рубля влияет и на уровень инфляции. Поэтому по мере снижения инфляции, по мере смягчения денежно-кредитной политики, думаем, что и курс будет выравниваться относительно того, который учтен в прогнозе социально-экономического развития", - сказал он.

Глава ВТБ Костин в свою очередь заявил, что курс рубля укрепился слишком сильно и нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям.

"Я считаю, что оно (укрепление курса - ИФ) вредное сейчас, и что надо отруливать. Мы считаем, что 90-100 - это нормальный уровень сегодня (...). Наши аналитики не всегда попадают точно, они считают, что на конец года будет 90. Я считаю, что 90 плюс - это было бы хорошо", - сказал глава Костин.

В апреле Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года - 98,7 руб. В дни ПМЭФ курс колебался возле далекой от этих прогнозов отметки 78,5 руб./$1. Решетников на форуме, отвечая на вопрос о том, сбудется ли прогноз, заявил, что крепкий рубль объясняется недостатком спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, и дальнейшая динамика будет в том числе зависеть от решений ЦБ. Регулятор же устами Гангана на многочисленные высказывания о переукрепленности национальной валюты ответил, что как бы кому ни хотелось видеть рубль на других уровнях, равновесным является тот, который есть на данный момент.

"Равновесный курс рубля - это не мое или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, - и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - сказал он. А то, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что он оптимален для экономики в целом, заявил Ганган.

Греф, который видит равновесный курс на уровне выше 100 руб./$1, обратил внимание на бюджетную сторону медали.

"Это (укрепление курса - ИФ) ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли. И в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом. И в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - сказал глава Сбера.

"У нас действительно шторм, как вы говорите, идеальный, и в бюджете то же самое: штормит серьезно", - не стал спорить Силуанов, но несмотря на это пообещал стабильность налоговой конструкции, а тему возможного наращивания заимствований из-за недобора доходов относительно бюджетных планов в своих комментариях обошел стороной.

Образец максимально консервативного подхода к бюджетным проектировкам продемонстрировала на форуме "Роснефть". Комментируя прогноз одного из участников энергопанели ПМЭФ, предположившего, что цена на нефть с учетом происходящего в мире может улететь за $100/баррель, глава компании Игорь Сечин сообщил: она в свой бизнес-план закладывает гораздо более сдержанные оценки.

"Какая бы она (цена на нефть - ИФ) ни была, нам сложно угадать, что будет. Никто не знает. Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы она ни была, наша компания "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45. На следующий - $42-43", - сказал он.

Оттенки контроля

"Большая приватизация" - тема давно уже несколько эфемерная. Периодически волны выносят ее на поверхность информационной повестки, но круги постепенно расходятся, а осязаемые результаты в этой части государственной стратегии остаются музейной редкостью. В новый заход Минфин, кажется, вложил всю свою энергию и рассчитывает довести дело до настоящих сделок.

Одна из них - IPO "ДОМ.РФ" - обсуждается в публичном пространстве уже довольно давно, и в ее реализуемости особых сомнений нет. А если у кого-то и были, стоило послушать энергичное выступление главы компании Виталия Мутко на профильной сессии форума, и они бы точно отпали. Не избежав футбольных аналогий ("ДОМ.РФ", по словам бывшего министра спорта, хочет стать не просто серьезным игроком на фондовом рынке, а настоящей "Барселоной") глава компании пообещал решить все задачи по выводу компании на рынок в конце года - как бы именно они не были сформулированы.

Дальше - сложнее. Минфин, по словам заместителя министра Алексея Моисеева, уже согласовал несколько (неназванных) позиций из списка предложенных к приватизации крупных компаний с госучастием и надеется на успех с остальными. При этом ведомство все же готово к компромиссу, чтобы не затягивать подготовку к сделкам.

"У нас есть сформированный список. В целом он, я считаю, в высокой степени согласованности. Но пока у нас окончательного решения правительства нет, поэтому я его озвучить не могу (...) В целом я думаю, что мы продвигаемся хорошо. Я надеюсь, что через пару месяцев мы окончательно что-то скажем", - сказал Моисеев.

"Мы продвигаемся. У нас есть три-четыре интересных названия из этого списка уже согласованные. Просто пока мы надеемся весь список согласовать. Если не получится, значит, тогда мы отцепим остальные. Потому что для того, чтобы продать что-то в следующем году, нам надо начинать, по-хорошему, конечно, готовить (компании к размещению - ИФ). Кому-то требуется более длительная подготовка, кому-то не требуется по большому счету никакой подготовки", - сообщил замглавы Минфина. Его начальник Силуанов вскоре слегка приоткрыл завесу, обозначив на сессии форума сектора, госкомпании из которых являются претендентами на IPO. "Тонкий вопрос, но я могу сказать, что это энергетика, транспорт, финансы", - заявил министр.

Обозначенная Силуановым "тонкость", помимо традиционного сопротивления компаний и профильных ведомств самой приватизации как таковой, еще и в том, что многие уже стоят у магической черты в 50%+1, за которой маячит утрата прямого госконтроля. Если это сдерживает в объеме потенциального привлечения денег даже такого адепта фондового рынка, как ВТБ (глава банка Костин сказал, что именно порог госконтроля задает ограничение планируемому SPO), то что говорить о пугливых неофитах? Но участники форума попробовали сформулировать ответ на этот вызов.

Костин напомнил пример представителя частного сектора - "Яндекса", который привлекал инвесторов при помощи размещения акций, дающих меньший объем прав, чем бумаги основателей. "Почему бы не использовать такой же метод для государства? Экономический интерес продать, а контрольный интерес держать в руках у государства", - предложил глава ВТБ, напомнив также существующий, но практически не использующийся вариант контроля через "золотую" акцию.

"Мне кажется, хорошая идея. Мне она понравилась, будем работать. Я считаю, что это интересное предложение. Действительно, это у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс один (должно быть у государства - ИФ)", - ответил на это Силуанов. "Справедливо Андрей Леонидович подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне", - сказал министр.

Теперь у Минфина, как любит говорить Макаров, есть неформальный KPI к следующему форуму: возможность привести на панель, посвященную состоявшимся сделкам на рынке с участием госкомпаний, кого-то помимо Мутко.