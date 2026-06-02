Путин 3 июня проведет переговоры с президентом Танзании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 3 июня проведет переговоры с главой Танзании Самией Сулуху Хассан, которая 3-5 июня будет находиться в России с государственным визитом, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"В среду 3 июня танзанийский лидер утром примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, а затем пойдет программа в Большом Кремлевском дворце", - долбавил он.

По его словам, так как визит носит статус государственного, Хассан ожидает пышная церемония официальной встречи в Георгиевском зале, после чего состоятся переговоры в узком и расширенном составе в "Зеленой гостиной" и Александровском зале, а также государственный обед в Грановитой палате.

"Что касается тем для обсуждения, то они многогранны. Естественно, будут обсуждены перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Конечно же, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, несомненно, обсудят подготовку к третьему саммиту Россия-Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Танзанийский лидер дала согласие на присутствие на этом саммите", - сказал Ушаков.

Помощник президента России обратил внимание на представительный характер российской делегации на переговорах. В нее войдут министры иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, экономического развития, финансов, энергетики, а также науки и высшего образования Сергей Лавров, Оксана Лут, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Валерий Фальков. Кроме того, в переговорах примут участие представители руководства администрации президента, главы ЦБ, Роспотребнадзора, "Росатома" и "Деловой России" Эльвира Набиуллина, Анна Попова, Алексей Лихачев и Алексей Репик, а также представители крупного российского бизнеса.

По словам Ушакова, Москва и Дар-эс-Салам приступили к организации визита в конце 2025 года сразу после победы Хассан на президентских выборах, и визит будет посвящен, в том числе, 65-летию установления дипотношений между двумя странами.

Помощник российского президента назвал Танзанию одним из ключевых партнеров Москвы в Африке, с которым активно развиваются торгово-экономические отношения, несмотря на их пока еще небольшой объем.

"В числе перспективных направлений, где мы сотрудничаем: энергетика, промышленность, геологоразведка, транспорт, логистика, сельское хозяйство, здравоохранение и ряд других областей и направлений", - заметил Ушаков.

По его словам, в российских вузах обучается более двухсот студентов из этой страны. Он также обратил внимание на рост турпотока из России в Танзанию и рассказал, что летом 2026 года авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

4 июня президенту Хассан будет присвоено звание почетного доктора РУДН.

5 июня она примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.