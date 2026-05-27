Прямые авиарейсы между Москвой и Танзанией могут запустить в июле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Tanzania в июле может запустить рейсы по маршруту Дар-эс-Салам - Москва - Занзибар, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Предварительно, прямые перелеты по маршруту Дар-эс-Салам - Москва ("Внуково") - Занзибар стартуют 2 июля с частотой три раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner", - передал Никитин журналистам через пресс-службу. Первый рейс будет выполнен "при достижении минимального уровня загрузки", уточнил он.

Разрешение Росавиации на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании, также отметил Никитин.

Ранее Air Tanzania полеты в Россию не выполняла.

В апреле Минтранс сообщал об интересе Air Tanzania к организации полетов по маршруту Дар-эс-Салам - Виктория (Сейшельские острова) - Москва.