РФПИ на ПМЭФ встретится с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Петербургского международного экономического форума проведет встречу с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за восстановление партнерства с Россией, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителями немецкой "Альтернативы для Германии", которая выступает за восстановление "Северных потоков", за восстановление партнерства с Россией", - сказал Дмитриев журналистам в преддверии ПМЭФ.

Как подчеркнул глава РФПИ, "и Германия, и другие страны Европы видят, что из-за отказа от российской энергетики они уже потеряли около трех триллионов евро, и фактически приводят свою экономику к коллапсу". "Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать (на Петербургском форуме - ИФ)", - подчеркнул он.

В целом, по словам Дмитриева, на ПМЭФ будет много представителей из Европы. "Европа наконец видит, что экономический, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики", - считает Дмитриев.

Он напомнил, что российские энергоресурсы составляли 55% всех поставок газа в Германии. "Сейчас фактически происходит полностью деиндустриализация Германии, предприятия закрываются. Канцлер Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров Германии", - заметил глава РФПИ.

Именно поэтому, отметил Дмитриев, Германия и другие европейские страны будут представлены на форуме в том числе партией "Альтернатива для Германии", которая "продвигает гораздо более прагматичный подход к России".