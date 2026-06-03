Зампред фракции "Альтернатива для Германии" на встрече с Миллером призвал перезапустить "Северный поток"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках ПМЭФ провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщила компания, подчеркнув, что встреча состоялась по инициативе немецкой стороны.

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке. Отдельное внимание было уделено Германии. Отмечено, что уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние 5 лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей", - говорится в сообщении.

Миллер напомнил, что между "Газпромом" и Германией ранее было выстроено конструктивное взаимодействие в энергетике, а надежные поставки российского газа на протяжении десятилетий вносили существенный вклад в развитие немецкой экономики и промышленности.

Фронмайер, в свою очередь, отметил, что "Германия переживает глубокий экономический спад и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители". "Они повышают издержки всей экономики, вынуждают предприятия переносить производство за рубеж и ежедневно ложатся тяжелым бременем на граждан. Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией. Наша задача - последовательно и без компромиссов ставить национальные интересы Германии во главу угла", - сказал он.