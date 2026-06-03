Лаборатория Касперского нацелена на рост доли зарубежной выручки до более 70%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" планирует в долгосрочной перспективе нарастить долю зарубежного бизнеса в выручке до более чем 70%, заявил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов.

"Целевая доля зарубежного бизнеса в продажах нашей компании - более 70%, - сказал Ефремов. - Это долгосрочная цель, наш ориентир, к которому мы стремимся".

В настоящее время, по его словам, доля международных продаж - чуть меньше половины общего объема выручки компании.

В среднесрочной перспективе (по итогам 2029 года - ИФ) компания планирует удвоить объем международных продаж по сравнению с 2025 годом. "Для достижения этой цели мы делаем ставку сразу на несколько направлений: развитие продуктового портфеля, усиление позиций на приоритетных рынках, расширение партнёрской сети и рост продаж более сложных решений для крупных заказчиков", - отметил Ефремов.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщала, что по итогам 2025 года ее глобальная выручка составила $836 млн (включает доходы от ИТ-бизнеса, в частности - продажи продуктов в области кибербезопасности и ИТ, сопутствующих услуг), что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом глобальные продажи в сегменте В2В увеличились на 16%, продажи крупному бизнесу выросли на 21%, малому и среднему бизнесу - на 7%. Из-за влияния геополитических факторов глобальные продажи B2C-бизнеса "Лаборатории Касперского" показали снижение на 3%.

В России и странах СНГ продажи "Лаборатории Касперского" в прошлом году выросли на 23% (в денежном выражении показатель не раскрывается). При этом темпы роста B2B-продаж увеличились до 24%, а продажи решений для защиты частных пользователей в России и СНГ поднялись на 16%.

Ефремов подчеркнул, что в последние годы одним из ключевых приоритетов компании было развитие именно B2B-направления. "Благодаря этому четыре года подряд направление B2B глобально показывает двузначные темпы роста в процентах, и сегодня на него приходится уже более 75% нашей выручки", - сказал он.

Ефремов добавил, что уже в I половине 2026 года компания получила положительные результаты: в странах Латинской Америки продажи компании выросли на 19%, в Бразилии, в сегменте для крупных заказчиков, рост продаж составил 50%, в Индии - 127%. При этом "Лаборатория Касперского" планирует открыть в текущем году новые зарубежные офисы (в 2025-м представительства компании стали действовать в Колумбии и Вьетнаме).

"Лаборатория Касперского" оценивает объем глобального ИБ-рынка в $86 млрд в год и рассчитывает на его рост до $160 млрд в 2030 году.

"Доля России на глобальном рынке - лишь несколько процентов, - добавил он. - Понятно, что сейчас в силу геополитических условий на многих рынках работать непросто, но на регионы, благоприятные для развития нашего бизнеса, приходится около трети общемирового объёма. То есть пирог, за который можно конкурировать, очень большой, десятки миллиардов долларов США".

По мнению Ефремова, перспективы российских ИБ-вендоров на глобальном рынке крайне позитивные, поскольку в РФ к настоящему времени сформировался зрелый рынок информбезопасности (ИБ), есть сильные игроки с серьёзными компетенциями мирового уровня. "Но важно понимать: международный бизнес в сегменте корпоративных решений - это всегда игра в долгую, - подчеркнул он. - Она требует терпения, локального присутствия, инвестиций в партнерскую и сервисную сеть, а также готовности адаптировать продукт под требования конкретных рынков".

При этом он добавил, что разработка сложных ИБ-решений, которые интересны крупным зарубежным заказчикам, требует значительных инвестиций, и чем больше адресуемый рынок, тем выше окупаемость вложений в продукт - международные продажи дают возможность больше инвестировать в R&D и быстрее развивать продуктовый портфель.

По словам Ефремова, объём инвестиций в развитие зарубежного бизнеса и сроки их окупаемости очень сильно зависят и от продукта, и от региона. "Если речь идёт о потребительских продуктах, которые можно продвигать через цифровые каналы, то стартовые инвестиции в запуск продаж могут быть относительно умеренными, но дальнейший рост часто требует очень серьёзных вложений (десятки миллионов долларов США) в маркетинг, продвижение и удержание пользователя, - пояснил он. - Если же говорить о сложных B2B-решениях для крупных заказчиков, ситуация иная - здесь требуется длинный цикл инвестиций: нужны локальные команды, которые ведут клиента на всём протяжении взаимодействия с вендором, в ряде случаев необходима и сильная работа через локальных партнёров-интеграторов".

Ефремов добавил, что на начальном этапе маржинальность сделок в корпоративном сегменте, как правило, ниже, чем в цифровом B2C. Но это компенсируется масштабом рынка, долгосрочным характером отношений с клиентом и высоким потенциалом роста. "Поэтому оценивать инвестиции в международное развитие нужно не по одной усреднённой цифре, а по конкретной продуктовой и региональной модели, - считает он. - В международном B2B это, как правило, история не про быстрый возврат вложений, а про системное строительство бизнеса на горизонте как минимум нескольких лет".

"Лаборатория Касперского" развивает решения для защиты конечных устройств и конфиденциальных данных, для сетевой и промышленной безопасности, сервисы информационной безопасности, операционную систему и др.; бенефициаром группы является Евгений Касперский. В портфель активов "Лаборатории Касперского" входят компании ООО "Фопипл" (бренд ForPeople, разработчик аналога HR-платформы германской SAP - GP OrgManager), "Новые облачные технологии" (разработчик линейки офисного ПО "МойОфис"), ООО "Ксими Про" (разработчик защиты контейнерной IT-инфраструктуры Ximi Pro).