Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году составила $836 млн

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2025 году составила $836 млн (включает доходы от IT-бизнеса, продажи продуктов в области кибербезопасности и IT, сопутствующих услуг), сообщила компания.

В апреле 2025 года компания отчитывалась о достигнутой выручке за 2024 год в $822 млн, таким образом, темп роста выручки в 2025 году составил 1,7%.

В прошлом году продажи решений "Лаборатории Касперского" в мире выросли на 4%, а в России и странах СНГ - на 23%.

Глобальные продажи в сегменте В2В увеличились на 16%. Продажи крупному бизнесу выросли на 21%, малому и среднему бизнесу - на 7%.

В России и СНГ темпы роста B2B-продаж увеличились на 24%. Продажи решений для защиты частных пользователей в России и СНГ выросли на 16% .

"Лаборатория Касперского" развивает решения для защиты конечных устройств и конфиденциальных данных, для сетевой и промышленной безопасности, сервисы информационной безопасности, операционную систему и др. Бенефициар группы - Евгений Касперский.

