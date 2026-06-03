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Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Главная часть выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящена экономическим вопросам, но и политическим темам будет уделено внимание, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне", - сказал он.

Но, отметил он, так или иначе соприкосновение экономики с политическими проблемами "всегда налицо", "поэтому и этому будет уделено внимание".

Днем ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин в пятницу выступит с большой речью.

Дмитрий Песков ПМЭФ Владимир Путин Юрий Ушаков
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