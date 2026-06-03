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Что произошло за день: среда, 3 июня

Начало работы ПМЭФ, ликвидация последствий атаки БПЛА в Петербурге, выход россиянки в полуфинал Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Петербургский международный экономический форум начал работу в среду. Пленарное заседание состоится в пятницу, главная часть выступления президента Владимира Путина будет посвящена экономическим вопросам.

- Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру Петербурга ликвидированы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Россия решительно осуждает атаки на город в дни проведения ПМЭФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже наносит системные удары по Украине в ответ на атаки.

- До восьми увеличилось число погибших в результате атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР.

- ВТБ рассматривает участие в финансировании сделки по взаимному выкупу долей в ГК "Дело", ситуация будет понятна к концу июня, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2026.

- Сбербанк выделит не менее 192 млрд руб. на строительство города-спутника Петербурга, соглашение об этом заключено на полях ПМЭФ-2026.

- ВЭБ вместе с правительством РФ разрабатывает создание объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в среду в Совете Федерации.

- Государство при продаже актива по ускоренной процедуре не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам. Соответствующая норма предусмотрена указом президента от 3 июня. Вопрос об этом остро встал в ситуации с долей в ПАО "Южуралзолото ГК".

- Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию. Ранее митрополит был задержан в Чехии, но отпущен без предъявления обвинений.

- Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros.

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