Минфин РФ поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины на бензин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Обнуление импортной пошлины на бензин, действующее до конца июня, может быть продлено: соответствующее предложение подготовило Минэнерго, а Минфин его поддерживает, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Такие предложения от Минэнерго есть. Мы их поддерживаем", - сказал Сазанов, отметив, что соответствующее постановление готовит министерство энергетики.

Он также отметил, что ведомство не прорабатывает предложений по обнулению акциза на 95-й бензин, полученный путем смешения на нефтебазах 92-го бензина и октаноповышающих присадок.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин расширение субсидий в рамках корректировки механизма демпфера для бензина и дизтоплива, произведенных в других странах, Сазанов ответил: "Сейчас предложений таких нет".

Как сообщалось, правительство РФ в целях защиты внутреннего топливного рынка в октябре прошлого года обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов. Мера действует до 30 июня 2026 года.