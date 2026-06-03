Нерезиденты пока не проводили сделки по счетам "Ин"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы пока не совершали операции на российском фондовом рынке через счета типа "Ин", сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Иван Чебесков.

"Открытые счета "Ин" есть, насколько я знаю. Но пока, насколько мне известно, инвестиций по ним нет", - сказал он.

Он отметил, что иностранные инвесторы в первую очередь опасаются не российского, а зарубежного законодательства. "Создавая свою инфраструктуру, мы таким образом посылаем сигнал, что как Российская Федерация мы открыты к любым инвестициям. И готовы эти инвестиции, даже происхождения из недружественных стран, полностью защищать", - добавил Чебесков.

"Нам главное - создать условия и послать определенные сигналы", - резюмировал замминистра.

В мае замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что нерезиденты открыли несколько счетов типа" Ин".

Президент Владимир Путин в июле 2025 года подписал указ №436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Средства с этих счетов нерезиденты могут переводить за рубеж.

"Мосбиржа" предоставила возможность открытия счетов "Ин" в декабре. Нерезидентам доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. Они также могут заключать сделки репо, участвовать в первичном размещении ценных бумаг.