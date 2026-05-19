Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок в рамках нового механизма, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал Моисеев журналистам.

"Какие там деньги, я просто не вижу - это депозитарная тайна. Я думаю, Банк России обобщит по итогам отчетного периода и расскажет", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2025 года подписал указ N436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Средства с этих счетов нерезиденты могут переводить за рубеж.

Мосбиржа предоставила возможность открытия счетов "Ин" в декабре. Нерезидентам доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. Они также могут заключать сделки репо, участвовать в первичном размещении ценных бумаг.

Алексей Моисеев Минфин РФ МосБиржа
Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

