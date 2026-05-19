Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок в рамках нового механизма, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал Моисеев журналистам.

"Какие там деньги, я просто не вижу - это депозитарная тайна. Я думаю, Банк России обобщит по итогам отчетного периода и расскажет", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2025 года подписал указ N436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Средства с этих счетов нерезиденты могут переводить за рубеж.

Мосбиржа предоставила возможность открытия счетов "Ин" в декабре. Нерезидентам доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. Они также могут заключать сделки репо, участвовать в первичном размещении ценных бумаг.