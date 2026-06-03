Минфин отметил сокращение поступления "сладкого акциза" на 10%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин наблюдает сокращение поступления акциза на сахаросодержащие напитки за пять месяцев 2026 года на 10%, однако жаркое лето может компенсировать это снижение, заявил, выступая на сессии фармацевтического форума ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов.

Акциз на сахаросодержащие напитки был введен с 1 июля 2023 года в размере 7 рублей за 1 литр. В 2025 году он был повышен до 10 рублей за литр, с 1 января 2026 года - до 11 рублей.

Цель введения и повышения акциза - снижение потребления сахаросодержащих напитков, напомнил Сазанов. По его словам, в 2023 году практически 75% от общего объема безалкогольных напитков составляли напитки с сахаром более чем 5 г на 100 мл, а в 2026 году их доля снизилась до 30%.

При этом поступление акциза в 2024 году составило 22 млрд рублей, в 2025 году - 30 млрд рублей акцизов. "А сейчас мы фиксируем уже десятипроцентное снижение на данный момент. Может быть, лето будет жарким, может, это всё компенсируется, но сейчас мы фиксируем десятипроцентное снижение поступления доходов", - сказал замминистра. Он пояснил, что сокращение произошло за пять месяцев текущего года в результате снижения потребления таких напитков. "Но основной сезон еще не наступил, поэтому если жаркое лето будет, вполне возможно, это все будет компенсировано. Это пока очень предварительные оценки, окончательные выводы делать рано. Все зависит от погоды летом", - сказал он.

Также, комментируя целесообразность увязывания определенных доходов бюджета с определенным расходами, Сазанов отметил, что такая "окрашенность" доходов впоследствии может привести к расхождению динамики, когда привязанные к расходам доходы будут сокращаться, а расходы, напротив, повышаться.

"Акциз на какое-то вредное потребление приводит к снижению соответствующего потребления и к снижению соответствующих доходов, потому что потребление соответствующего какого-то плохого продукта снижается. Это, по идее, должно приводить к снижению соответствующих расходов. Но если получается так, что у нас идёт снижение доходов, а расходы либо стабильны, либо повышаются (например, как сейчас происходит с расходами на профилактику сахарного диабета), тогда это просто путь в никуда. Потому что доходы падают, их надо либо как-то компенсировать, либо опять переходить на принцип общего покрытия, которым традиционно руководствуется Минфин, либо искать какие-то иные источники, что будет, с другой стороны, душить бизнес, который работает в каких-то иных секторах", - пояснил замминистра.

По его словам, если бесконечно на те же сладкие напитки повышать акциз, то по законам налогообложения сколько бы после определенного предела ни повышался акциз, доход будет сокращаться.

Так, при наблюдаемом сокращении поступления акциза на сахаросодержащие напитки расходные обязательства, связанные с сахарным диабетом, не изменились, и прогноз на этот год не изменился по сравнению с прошлым годом. "Поэтому вот эта вот увязка и появление вот этих связанных доходов, на наш взгляд, оно в любом случае не покроет в долгосрочной перспективе и не обеспечит стабильность финансирования этих расходов", - сказал Сазанов.

"Только общий принцип бюджетного покрытия, когда все доходы бюджета используются для финансирования тех или иных расходных обязательств, только это и обеспечит долгосрочную стабильность, поддержание этих расходов хотя бы на том уровне, который уже достигнут. Потому что сам по себе акциз и увязывание акцизов с такого рода расходами не приведет к этому. То есть чем эффективнее будет акциз, тем меньше будет доходов для финансирования стабильных расходных обязательств. Поэтому, на наш взгляд, конечно, тот принцип, которым исторически руководствуется Минфин, что у нас есть принцип общего бюджетного покрытия, это ключевой залог успеха, в том числе для стабильности финансирования тех или иных видов расходов, особенно в сфере здравоохранения", - заключил он.