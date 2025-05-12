Акцизные отчисления в бюджет РФ от сладких напитков в 2025 г. могут увеличиться на 6,7 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Внесенные правительством в Госдуму поправки к бюджету на 2025 год предусматривают увеличение акцизных отчислений от сахаросодержащих напитков и табака, сокращение - от алкоголя.

Так, поступление в бюджет средств от акциза на сахаросодержащие напитки в 2025 году могут увеличиться на 6,7 млрд рублей от утвержденных ранее значений и составить 23,375 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к бюджетному пакету документов.

В 2024 году в бюджет было перечислено 18,773 млрд рублей от этих акцизов. На 2025 год законом о бюджете, принятым в прошлом году, предусматривалось 16,668 млрд рублей.

Кроме того, поправки в бюджет на 2025 год предусматривают рост поступления от акцизов на табачные изделия, которые производятся в РФ, на 81,144 млрд рублей, до 879,9 млрд рублей с предусмотренных ранее 798,7 млрд рублей. В 2024 году объем этих средств составил 826,7 млрд рублей.

Отчисления в бюджет от акцизов на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году предложено увеличить на 4,709 млрд рублей, до 65,36 млрд рублей. В 2024 году отчисления составили 59,8 млрд рублей.

В то же время пополнение бюджета за счет акцизов на алкогольную продукцию может быть меньше запланированного. Так, поступление от акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (кроме произведенной из подакцизного винограда и игристых вин) может сократиться на 1,558 млрд рублей, до 49,567 млрд рублей. В прошлом году от этой продукции в бюджет было направлено 41,5 млрд рублей акцизов.

Изменения коснутся и акцизных отчислений на табачную и алкогольную продукцию, которая поступает по импорту. Так, утвержденная на этот год сумма акцизов на пиво в 13,184 млрд рублей может сократиться на 798,594 млн рублей, до 12,385 млрд рублей. В 2024 году от импортного пива в бюджет поступило 11,402 млрд рублей.

Акцизные отчисления от алкогольной продукции крепостью выше 9 градусов могут сократиться на 8,15 млрд рублей, до 45,746 млрд рублей. В 2024 году от этой продукции в бюджет поступило 45,445 млрд рублей. Акцизные поступления от вина (за исключением игристого) предложено сократить на 659,964 млн рублей, до 28,886 млрд рублей. В то же время предполагается, что акциз на игристые вина и винные напитки может принести в бюджет дополнительно 109,33 млн рублей, до 9,475 млрд рублей.

В 2024 году от импортного вина (за исключением игристого) в бюджет поступило 19,587 млрд рублей, от игристого - 6,852 млрд рублей.