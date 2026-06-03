Введение технологического сбора с электроники в РФ могут перенести на декабрь

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Начало взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств планируется перенести на 1 декабря с 1 сентября 2026 года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, выступая в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Отвечая на вопрос о сроках введения техсбора, он сказал: "В текущей редакции с сентября, но сейчас (...) этот срок будет сдвинут на 1 декабря".

"Сделали мы это по просьбе отрасли в первую очередь. В целом для нас институт технологического сбора - это источник, в первую очередь, для инвестиций в развитие отрасли. Институт технологического сбора будет взиматься со всей электроники, поступающей на рынок Российской Федерации, как с импорта, так и с той, что производится на территории нашей страны. Это позволит нам создать необходимый инвестиционный ресурс для нашего развития", - добавил замминистра.

Он заверил, что при введении техсбора на электронику государство будет действовать "точечно, аккуратно, поступательно".

"Начинаем с тех категорий, это ноутбуки, смартфоны, где на сегодняшний момент присутствие российских производителей, скажем так, не доминирующее, но мы в эти ниши идем. Посмотрим. В любом случае, все наши шаги мы с отраслью синхронизируем, координируем и очень рассчитываем, что введение такого института позволит нам правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию на внутреннем рынке", - заявил Шпак.

Как сообщалось, в конце ноября 2025 года были приняты поправки к закону "О промышленной политике в РФ", согласно которым технологический сбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, должно утвердить правительство РФ. При этом максимальный размер платежа в рамках промсбора не должны превышать 5 тысяч рублей.

Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от введения технологического сбора составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг. (порядка 20 млрд руб. в 2026 году, 88 млрд руб. в 2027 году, около 110 млрд руб. в 2028 г.) При этом Минпромторг РФ подготовил проект нормативного акта о вводе техсбора с 1 сентября 2026 года.