Поиск

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Срок введения технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств будет перенесен на 1 декабря с 1 сентября 2026 года. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены правительством, сообщил Минфин в понедельник.

"В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 г.", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минфине, правительство направило на рассмотрение в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с соответствующими поправками.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что начало взимания техсбора будет отложено на три месяца, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Сделали мы это по просьбе отрасли в первую очередь. В целом для нас институт технологического сбора - это источник, в первую очередь, для инвестиций в развитие отрасли. Институт технологического сбора будет взиматься с всей электроники, поступающей на рынок Российской Федерации, как с импорта, так и с той, что производится на территории нашей страны. Это позволит нам создать необходимый инвестиционный ресурс для нашего развития", - заявил он.

При введении техсбора на электронику государство, как отметил Шпак, будет действовать "точечно, аккуратно, поступательно". "Начинаем с тех категорий, это ноутбуки, смартфоны, где на сегодняшний момент присутствие российских производителей, скажем так, не доминирующее, но мы в эти ниши идем. Посмотрим. В любом случае, все наши шаги мы с отраслью синхронизируем, координируем и очень рассчитываем, что введение такого института позволит нам правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию на внутреннем рынке", - сказал замминистра.

Как сообщалось, в конце ноября 2025 года были приняты поправки к закону "О промышленной политике в РФ", согласно которым технологический сбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, должно утвердить правительство РФ. При этом максимальный размер платежа в рамках промсбора не должны превышать 5 тысяч рублей.

Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от введения технологического сбора составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг. (порядка 20 млрд руб. в 2026 году, 88 млрд руб. в 2027 году, около 110 млрд руб. в 2028 г.) При этом Минпромторг РФ подготовил проект нормативного акта о вводе техсбора с 1 сентября 2026 года.

Минпромторг РФ Василий Шпак Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Сечин заявил, что средняя цена нефти в 2026 г. может составить $95/барр. в случае немедленного открытия Ормуза

Сечин заявил, что российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект

Сечин отметил, что СМП может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2522 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9799 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов