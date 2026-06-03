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"АвтоВАЗ" после сделки с "Делимобилем" хочет поставить Lada и в другие каршеринги

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" после сделки по поставке "Делимобилю" партии автомобилей Lada рассчитывает предложить свои машины и другим каршеринговым сервисам, хотя переговоры о заключении сделки были непростыми, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ президент автопроизводителя Максим Соколов.

АвтоВАЗ и "Делимобиль" в конце мая сообщили о заключении сделки, в рамках которой в московский автопарк каршерингового сервиса пополнился 165 автомобилями Lada Vesta.

"Что касается каршеринга, мы рассчитываем, что не только "Делимобиль", о первой сделке с которым мы ранее сообщили, но и другие компании будут выбирать наш модельный ряд", - сказал Соколов "Интерфаксу".

Переговоры о сделке с сервисом, по его словам, оказались эффективными, хотя были непростыми и даже жесткими.

"Каждый всегда отстаивает свои бизнес-интересы: один хочет более низкую цену, другой не хочет продавать себе в убыток. Как говорили классики советской сатиры, договор есть продукт непротивления обеих сторон. Ну, в данном случае - с использованием различных схем, в том числе с участием нашей кэптивной лизинговой компании "Евразия Авто Финанс". Мы предоставили партнерам такую лизинговую схему, которая позволила достигнуть договоренности", - сказал Соколов.

АвтоВАЗ Lada Делимобиль Максим Соколов
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