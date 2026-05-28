"АвтоВАЗ" поставит 165 Lada Vesta в московский автопарк каршеринга "Делимобиль"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" и "Делимобиль" заключили соглашение о поставке 165 автомобилей Lada Vesta в московский автопарк каршерингового сервиса, говорится в совместном сообщении компаний.

Машины адаптированы для вождения в городе и оснащены электронными ассистентами. Также предусмотрена мультимедийная система с навигацией (онлайн и офлайн), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, голосовым помощником и бесконтактной заправкой – без дополнительной настройки.

"Мы последовательно развиваем сотрудничество с отечественным автопромом и рады объявить о новом партнерстве с "АвтоВАЗом". Использование российских автомобилей обеспечивает стабильные поставки машин и запчастей, снижает валютные риски и позволяет надежно обслуживать автопарк. Сегодня мы полностью готовы к локализации каршеринга. При выборе автомобилей мы ориентируемся на три ключевых фактора: качество, стоимость и надёжность. В рамках партнерства мы достигли договоренностей по всем аспектам. Такое сотрудничество расширяет возможности для развития сервиса и поддерживает локальное производство"", - отметил основатель и генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани.

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в свою очередь сообщил, что автопроизводитель видит высокий интерес "Делимобиля" к Lada и считает его закономерным.

"Увеличение доли российского автопрома в парке крупнейшего оператора – важный тренд, который поддерживает отечественного производителя и дает клиентам автомобили, идеально адаптированные к нашим дорогам и климату. Lada Vesta изначально разрабатывалась с учетом сложных условий эксплуатации в России, сочетая в себе доступность, надежность и высокий уровень безопасности. Кроме того, оснащение Lada Vesta доказывает: автомобили российского производства могут полностью удовлетворить запросы самой требовательной аудитории каршеринга в части современных мультимедийных сервисов и легкости управления", - сказал Костромин, выразив уверенность, что рост числа отечественных машин в каршеринге сделает эту услугу еще доступнее для миллионов клиентов.