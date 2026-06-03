ВТБ примет участие в реконструкции бывшего изолятора "Кресты" в Петербурге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВТБ и девелопер "КВС-Арсенальная" (группа компаний "КВС") будут сотрудничать в рамках реконструкции и адаптации к современному использованию исторического комплекса бывшего изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной Петербурга, где планируется создать общественное пространство с гостиницами, сообщает пресс-служба кредитного учреждения в среду.

Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор "КВС-Арсенальная" Сергей Ярошенко.

"Развитие городской территории все чаще связано не только со строительством, но и с сохранением объектов, которые формируют историческую идентичность городов. Как банк мы рассмотрим возможность прокредитовать проекты девелопера, в том числе в рамках госпрограммы по реновации объектов культурного наследия", - цитирует пресс-служба Еременко.

Кроме того, стороны также планируют совместно проработать ряд девелоперских и инфраструктурных проектов, включая развитие территории "Югтаун" и строительство административного комплекса на Хрустальной улице.

В марте 2025 года ДОМ.РФ и группа компаний "КВС" подписали договор купли-продажи бывшего СИЗО. "Кресты" реализовали на торгах за 1,136 млрд рублей.

Планируется, что на территории "Крестов" появятся мультимедийный музей, два гостиничных комплекса с инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими "островами памяти". Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм святого Александра Невского останется его доминантой.

"Кресты" - одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, было открыто в Петербурге в 1892 году. С 1964 года тюрьма "Кресты" стала следственным изолятором №1. До 2017 года он располагался в историческом комплексе на Арсенальной набережной, 7, а в 2017 году переехал в новые помещения в Колпино.