Рябков назвал преждевременным говорить о сроках новых консультаций с США о раздражителях

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новый раунд консультаций по устранению взаимных раздражителей в отношениях России и США состоится, однако говорить о сроках пока рано, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы сейчас дату не обсуждаем. Мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня, потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические, мелкие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они в в общем не требуют специализированных консультаций, их можно по рабочим каналам прорабатывать и так. Так что мы посмотрим", - сказал он.

"Но раунд мы проведем в любом случае. Пока рано говорить о сроках", - добавил замглавы МИД.