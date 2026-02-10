МИД РФ заявил об активном продолжении контактов с Госдепартаментом США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Контакты по линии министерства иностранных дел РФ и Госдепартамента США продолжаются весьма активно, заявил директор департамента Северной Атлантики российского МИД Александр Гусаров в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

"Контакты по линии МИД России и Госдепартамента США продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было. Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США. С тех пор темп несколько замедлился", - сообщил Гусаров.

По его словам, "это объясняется разным видением сторонами пределов возможного в диалоге по "раздражителям".

"Мы считаем правильным, двигаясь от простого к сложному, решительно устранять наиболее серьезные барьеры на пути к оздоровлению отношений между Россией и США. Речь идет прежде всего о "старом должке" Вашингтона по возвращению конфискованной при прежних администрациях российской дипсобственности в США", - подчеркнул дипломат.

"Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне. Сейчас диалог ведется попеременно в Москве и Вашингтоне на рабочем уровне, соответствующем масштабу обсуждаемых тем", - добавил Гусаров.

Он отметил, что "при необходимости, если почувствуем расположенность американских коллег к более серьезному разговору по обозначенным сюжетам, будем готовы к калибровке переговорного формата".

"Повторюсь, без подвижек по приоритетным для нас вопросам нам трудно представить полноценную нормализацию межгосударственного сотрудничества России и США, открывающую для обеих стран широкие перспективы в сферах торговли, высоких технологий, совместной добычи природных ископаемых, сотрудничества в Арктике и космосе", - резюмировал директор департамента Северной Атлантики МИД РФ.