Бразилия рассчитывает на увеличение поставок говядины в Россию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бразилия, которая в начале 2000-х годов была крупным поставщиком говядины в РФ, рассчитывает вернуться на эту позицию.

Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме президент Бразильской ассоциации экспортеров мяса (ABIEC) Роберто Пероса, ранее Бразилия поставляла в РФ более 500 тыс. тонн говядины в год. Он привел данные за 2007 год, когда экспорт в РФ составил 507 тыс. тонн.

"Но потом эта тенденция начала снижаться, (экспорт - ИФ) сюда (в РФ - ИФ) сократился, но с 2020 года мы возобновили эту традицию", - сказал он.

Однако, как отметил Пероса, "все еще очень нестабильно". "За последний год мы выросли на 25%, объем экспорта, но еще, конечно же, не тот уровень, который у нас был в 2007 году", - посетовал глава ассоциации.

По его словам, ABIEC представляет интересы 99% производителей мяса Бразилии. "Мы готовы работать на российском рынке, но существует ограничитель. Сейчас, к сожалению, только 11 компаний лицензированы для работы на российском рынке, а у нас их около 60 готовы экспортировать в Россию", - сказал президент ассоциации.

Пероса сообщил, что Бразилия экспортирует мясо в 157 стран мира. "И наша цель - продолжать экспорт в Россию, увеличить количество компаний, которые зайдут на российский рынок", - заявил он.