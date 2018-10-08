Бразилия попросила РФ снять запрет на импорт говядины и свинины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бразилия просит Россельхознадзор разрешить ввоз свинины с 12 предприятий, а также отменить запрет на поставки говядины, сообщает в понедельник Россельхознадзор.

Этот вопрос обсуждался на встрече руководителя ведомства Сергея Данкверта с послом Бразилии в РФ Антонио Салгадо, которая состоялась в понедельник в Москве.

Данкверт отметил, что служба внимательно ознакомится с представленными данными, проведет их анализ и сравнение с той информацией, которая у нее есть относительно возможности бразильских компаний выполнять требования российского законодательства. После этого будут инициированы переговоры с министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии.

Согласно сообщению, Данкверт также заявил, что в двусторонней торговле между РФ и Бразилией по-прежнему существует серьезный диспаритет. Так, бразильский экспорт, по данным на 30 сентября 2018 года, оценивается более чем в $1 млрд, тогда как российские поставки в стоимостном выражении не превышают $5,3 млн. Подобный дисбаланс может быть снижен за счет увеличения объемов импорта Бразилией российской рыбной и зерновой продукции, отметил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор запретил поставки говядины и свинины из Бразилии в связи с использованием рактопамина при выращивании животных. До запрета Бразилия была одним из крупных поставщиков мяса в РФ.