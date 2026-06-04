Путин встретится на ПМЭФ в четверг с главами международных информагентств

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, а также вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по видеосвязи примет участие в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС.

Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет в Константиновском дворце.

"В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств - 4 июня в Константиновском дворце", - сообщил ранее журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что разговор пройдет в формате "вопросы - ответы" и будет посвящен "актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также ключевым международным событиям".

В прошлом году в такой встрече приняли участие представители информационных агентств из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Турции, Китая, Вьетнама, Азербайджана, Белоруссии, Индонезии, Казахстана и Узбекистана.

Вечером у президента России состоится беседа с узбекистанским коллегой, который посещает ПМЭФ.

По словам Ушакова, встреча Путина и Мирзиёева начнется достаточно символично и любопытно - "с участия двух лидеров в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане".

"В ходе церемонии лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства их будут приветствовать, в частности, генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, генеральный директор "Росатома" (Алексей) Лихачев, глава агентства "УзАтом" (Азим) Ахмедходжаев", - уточнил представитель Кремля.

Помощник президента сообщил, что после выступлений Путина и Мирзиёева, а также краткого приветствия Гросси, Лихачев доложит о готовности начать заливку бетона в фундаментную плиту первого энергоблока, и главы государств дадут старт работам.

Ушаков подчеркнул, что проект строительства АЭС в Узбекистане является флагманским, предусматривает сооружение станции с энергоблоками большой и малой мощности.

Он также отметил, что в Москве признательны Мирзиёеву за участие в ПМЭФ.

В мае 2024 года "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и "Дирекция по строительству АЭС" при агентстве по атомной энергии Узбекистана заключили контракт на строительство атомной электростанции малой мощности - шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Проект был скорректирован и теперь предусматривает строительство двух энергоблоков большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и двух энергоблоков с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.

Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джиз

акской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н.

Центральное событие форума - пленарное заседание - состоится на следующий день, в пятницу. "На нем с большой речью выступит наш президент, и вместе с ним примут участие президент республики Узбекистан, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия", - проинформировал Ушаков.