Казахстан и Россия обсудили на "полях" ПМЭФ сотрудничество в сфере ИИ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На "полях" XXIX Петербургского международного экономического форума состоялся бизнес-диалог на тему "Промышленная трансформация и искусственный интеллект: новые возможности для повышения эффективности и устойчивости бизнеса в России и Казахстане", сообщило посольство республики в Москве.

В дискуссии приняли участие представители госорганов, деловых и экспертных сообществ, а также предприниматели двух стран.

В ходе встречи вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Досжан Мусалиев рассказал о развитии цифровизации и искусственного интеллекта в стране. По его словам, по уровню развития цифровых услуг республика занимает 10-е место в рейтинге Online Services Index и 1-е место в СНГ. Это подтверждение того, что цифровая инфраструктура Казахстана доказала свою эффективность и получила международное признание, а опыт ее развития может быть полезен, резюмировал он.

По оценке председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Султангали Кинжакулова, потенциал сотрудничества с Россией не использован в полной мере. Он пригласил российских инвесторов к активному взаимодействию, а среди льгот и преференций назвал освобождение от налогов и субсидии на логистику экспортных поставок на рынки третьих стран.

Директор по маркетингу АО "Росхим" Елена Дмитриева напомнила, что Казахстан и Россия обладают большими запасами сырьевых материалов. "Наша задача - создать с помощью искусственного интеллекта задел для разработки и старта новых продуктов, которые приведут к технологическому суверенитету и росту добавленной стоимости в наших странах", - предложила она.

Подводя итоги встречи, ее участники отметили, что современные реалии требуют новых подходов к внедрению передовых цифровых решений и искусственного интеллекта. По их мнению, в условиях технологической трансформации особую роль играет успешное взаимодействие в целях повышения эффективности и устойчивости бизнеса в интересах обеих стран.