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В Казахстане энергию из попутного газа будут направлять на нужды цифрового майнинга

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", сообщила пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Указ вводит "механизм применения попутного нефтяного и природного газа на месторождениях для автономной выработки электроэнергии, которая может быть направлена на нужды цифрового майнинга в случаях, когда данные ресурсы не требуются для обеспечения государственных нужд".

"Это решение направлено на стимулирование региональных инвестиций и эффективное энергопотребление", - сообщило министерство.

Также указ предусматривает проработку механизмов использования цифровых активов и стейблкоинов для осуществления трансграничных расчетов, создание условий для добровольного раскрытия цифровых активов, ранее находившихся на иностранных нерегулируемых площадках, с их последующим переводом на платформы отечественных провайдеров.

Кроме того, предусмотрено, что доходы от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру физлицами, будут освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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