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"Система" не планирует сокращать долю в Ozon и не обсуждает это со Сбером

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" не обсуждает вхождение "Сбера" в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, рассказал "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков после заседания Российско-саудовского делового совета в Санкт-Петербурге.

"Нет", - ответил он на соответствующие вопросы.

О том, что структуры "Сбера" ведут переговоры о приобретении доли "Системы" в капитале Ozon, сообщил в конце мая "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Издание отмечало, что принадлежащая АФК доля в Ozon может перейти финансовой организации в счет существующего долга. АФК владеет 31,8% маркетплейса. Еще 34,95% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы. Остальные акции - в свободном обращении.

Владимир Евтушенков АФК "Система" Ozon
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