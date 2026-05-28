"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Структуры Сбербанка ведут переговоры о приобретении доли ПАО АФК "Система" в капитале маркетплейса Ozon, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, принадлежащая АФК доля в Ozon может перейти финансовой организации в счет существующего долга.

АФК владеет 31,8% маркетплейса. Еще 34,95% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы. Остальные акции - в свободном обращении.

"Переговоров нет", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь АФК "Система" Иван Макушок.

В Сбере и Ozon от комментариев отказались.

В марте глава АФК "Система" Тагир Ситдеков рассказывал в интервью "Интерфаксу", что корпорация - в рамках оптимизации долга - прорабатывает различные инструменты, одним из прорабатываемых вариантов являются "структурные сделки с банками".

"Речь идет о модели разделения доходности, позволяющей внешнему инвестору участвовать в росте стоимости активов", - говорил топ-менеджер. Сроки и детали этих сделок, а также потенциальные банки-партнеры не раскрываются.

При этом АФК, по словам Ситдекова, считает приемлемым уровень долговой нагрузки на уровне корпцентра ниже 100 млрд рублей.

На 31 декабря 2025 года чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" составили 368,2 млрд рублей, сократившись на 4,8% по отношению к 30 сентября 2024 года.

Сбер в целом не приветствует варианты обмена долга на доли в компании, заявил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мне эти варианты не нравятся. Мы - банк и можем не иметь опыта в той или иной сфере реальной экономики. Для приобретения навыков в какой-либо отрасли нам нужно нанимать профессиональную команду. Мы не видим в этом никакого смысла", - сообщил топ-менеджер. Он отметил, что банк, даже если вошел по такой схеме в капитал компании, стремится максимально быстро продать эту долю профессиональному игроку на этом рынке.

Стоимость акций Ozon на МосБирже в четверг составила 4 047 рублей за бумагу. Рыночная капитализация компании равняется 878 млрд рублей.

Таким образом, стоимость пакета АФК можно оценить в 279 млрд рублей.

Во вторник было объявлено, что конкуренты Сбера и Ozon на банковском и e-commerce рынках - ВТБ и Wildberries-Russ -договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке объединенной компании с потенциальной возможностью увеличения доли.