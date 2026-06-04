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Глава Минфина подтвердил планы перевести пенсии "молчунов" в долгосрочные сбережения

Глава Минфина подтвердил планы перевести пенсии "молчунов" в долгосрочные сбережения
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пенсионные деньги "молчунов" могли бы работать как долгосрочные сбережения, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов 3 июня озвучил инициативу по созданию объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным структурам. Пока обсуждается участие в нем ВЭБа и ВТБ. Соответствующий законопроект, по словам Шувалова, сейчас разрабатывается правительством и ВЭБом. "И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем "молчунами"", - сказал глава госкорпорации.

"Все, что проговаривали, то Игорь Иванович (Шувалов - ИФ) и озвучил вчера", - сказал Силуанов в ответ на просьбу прокомментировать озвученные главой ВЭБа инициативы.

"Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и "молчунов", могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан", - пояснил Силуанов.

Министр отметил, что сейчас некоторые "молчуны" даже не знают, что у них есть деньги, которые ранее были зачислены как пенсионные накопления и которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом. "А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами", - подчеркнул Силуанов.

Государственная управляющая компания "ВЭБ.РФ" работает со средствами пенсионных накоплений свыше 36 млн человек - клиентов Социального фонда России.

В том числе она управляет средствами так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении ВЭБа также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании.

Расширенный портфель ВЭБа - крупнейший на рынке, по итогам первого квартала 2026 года совокупный объем активов в нем составил 2,9 трлн рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее также подтвердил журналистам факт обсуждений объединенного пенсионного фонда.

"Мы, действительно, хотели бы объединить, потому что у ВЭБа есть одна проблема: у него нет сети для такой работы, но есть пенсионеры. Поэтому мы обсуждаем эту тему, хотели бы в целом работать вместе. Процесс идет, но там требуется определённое согласование", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2026.

В состав группы ВТБ входит АО НПФ "ВТБ Пенсионный фонд". Его активы на конец 2025 года составляли 1,3 трлн рублей.

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