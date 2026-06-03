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Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций

Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций
Игорь Шувалов
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ вместе с правительством РФ разрабатывает законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным организациям, пока обсуждается участие ВЭБа и ВТБ, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в среду в Совете Федерации.

"Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям. Пока мы обсуждаем ВЭБ и ВТБ. И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем "молчунами", - сказал Шувалов.

"Когда будет принят соответствующий федеральный закон, у группы развития ВЭБ.РФ появится доступ к дополнительной финансовой возможности для того, чтобы оперировать в том числе долгосрочными сбережениями граждан, накоплениями на пенсию. Но инвестировать эти средства в современные технологические проекты", - подчеркнул Шувалов.

Игорь Шувалов ВЭБ ВТБ
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