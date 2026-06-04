Силуанов спрогнозировал постепенное снижение доходов бюджета от нефтегазового сектора

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сырьевым отраслям экономики, в том числе нефтегазовому сектору, в дальнейшем будет требоваться все больше преференциальных режимов на фоне все более сложного извлечения запасов, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы к сырьевым отраслям, в том числе и нефтянке, очень аккуратно относимся, понимаем, что нам, наоборот, придется давать больше, может быть, преференциальных режимов, поскольку извлекать запасы все сложнее и сложнее", - сказал он на региональной сессии ПМЭФ.

По словам министра, доходы от нефтегазового сектора будут постепенно снижаться, потому что нужно будет больше давать преференциальных режимов.