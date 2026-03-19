Изменения в топливном демпфере и налоговые послабления в ТЭК сейчас не обсуждаются

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Корректировка топливного демпфера, налоговые послабления "Газпрому" или "Транснефти", льготы по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти сейчас не обсуждаются, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, "сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается". Ранее нефтяники просили вернуть в расчет демпфера предельный уровень дисконта на российскую нефть.

Сазанов также не видит возможности предоставления налоговых льгот "Газпрому" или "Транснефти". "Сейчас источников бюджетных нет, для дополнительных налоговых льгот, преференций сейчас возможности нет, не обсуждается".

Замминистра также подчеркнул, что предоставление льгот по разработке трудноизвлекаемых нефтяных запасов (ТРИЗ) возможно лишь "за рамками бюджетного цикла".

"Компании предоставляют финансовые модели, будем смотреть. Но в любом случае любые изменения по ТРИЗ возможны за рамками бюджетного цикла, то есть трехлетки. Сейчас бюджет дефицитный у нас, нет источников для каких-то дополнительных налоговых расходов", - сказал Сазанов.

Газпром ТЭК Алексей Сазанов Транснефть Минфин
Новости по теме

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

 McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

 Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

 Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

 Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 895 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
