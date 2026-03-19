Изменения в топливном демпфере и налоговые послабления в ТЭК сейчас не обсуждаются

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Корректировка топливного демпфера, налоговые послабления "Газпрому" или "Транснефти", льготы по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти сейчас не обсуждаются, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, "сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается". Ранее нефтяники просили вернуть в расчет демпфера предельный уровень дисконта на российскую нефть.

Сазанов также не видит возможности предоставления налоговых льгот "Газпрому" или "Транснефти". "Сейчас источников бюджетных нет, для дополнительных налоговых льгот, преференций сейчас возможности нет, не обсуждается".

Замминистра также подчеркнул, что предоставление льгот по разработке трудноизвлекаемых нефтяных запасов (ТРИЗ) возможно лишь "за рамками бюджетного цикла".

"Компании предоставляют финансовые модели, будем смотреть. Но в любом случае любые изменения по ТРИЗ возможны за рамками бюджетного цикла, то есть трехлетки. Сейчас бюджет дефицитный у нас, нет источников для каких-то дополнительных налоговых расходов", - сказал Сазанов.