Кирилл Дмитриев назвал важной встречу руководства "Газпрома" с представителем "АдГ"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Встреча руководства "Газпрома" с представителями партии "Альтернатива для Германии" означает открытость России к диалогу с прагматичными силами в ФРГ, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Очень важно, что представитель "Альтернативы для Германии" провел вчера встречу с (главой "Газпрома") Алексеем Борисовичем Миллером. Это, мне кажется, очень важная встреча. Это знак открытости России к диалогу с прагматичными силами в Германии", - сказал Дмитриев.

По его мнению, большинство немцев понимают, что надо взаимодействовать с Россией экономически.

"Это видно по абсолютно быстро растущим рейтингам партии "АдГ". Тем не менее, существующее правительство Германии крайне консервативно настроено к любым попыткам взаимодействия. Но посмотрим, я думаю, что экономические реалии таковы, что у них просто не будет выбора", - считает Дмитриев.

Миллер на полях ПМЭФ 3 июня провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ, зампредом фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщила компания, подчеркнув, что встреча состоялась по инициативе германской стороны.

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке. Отдельное внимание было уделено Германии. Отмечено, что уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние 5 лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей", - говорится в сообщении.

Миллер напомнил, что между "Газпромом" и Германией ранее было выстроено конструктивное взаимодействие в энергетике, а надежные поставки российского газа на протяжении десятилетий вносили существенный вклад в развитие немецкой экономики и промышленности.

Фронмайер в свою очередь отметил, что "Германия переживает глубокий экономический спад и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители". "Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией. Наша задача - последовательно и без компромиссов ставить национальные интересы Германии во главу угла", - сказал он.