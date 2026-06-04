Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо) Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в среду разговаривал по телефону с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Буквально вчера мы говорили по телефону и с ним (с Уиткоффом - ИФ), и с Джаредом Кушнером", - сказал он журналистам "на полях" Питерского международного экономического форума.

Он отметил, что "постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру".