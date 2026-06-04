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Что произошло за день: четверг, 4 июня

Встреча Путина с руководителями информагентств, ситуация с топливом в Крыму, закрытие станции Джанкой для пассажиров, отключение уведомлений в Max на устройствах Apple

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия готова договариваться с Украиной на базе компромиссов, о которых шла речь в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Он заявил, что контроль России над Донбассом и заключение "сделки" по Украине не противоречат друг другу.

- Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2026 г. "несколько возрастет" по сравнению с планом, но это не повлечет серьезного изменения объемов внутренних заимствований.

- Структурные изменения в экономке РФ идут активно, вопрос заключается в их направлении, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в среду разговаривал по телефону с представителями Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается.

- Рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Свободную продажу бензина полностью приостанавливают в Крыму на ближайшие несколько дней. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Уведомления от Max на устройства Apple приходить не будут из-за его удаления из App Store. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, Apple приняла решение без объяснения причин.

- Станция Джанкой на севере Крыма становится технической, поезда больше не будут на ней останавливаться. Все пассажиры, которые уже купили билеты до Джанкоя, будут следовать без пересадки до Симферополя. Оттуда им предлагается самостоятельно добраться до города на автобусе.

- Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема, обыграв украинку Марту Костюк на Roland Garros.

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