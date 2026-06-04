"Пробивочный" сервис "Глаз бога" позволил мошенникам похитить у россиян 13 млрд руб.

Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кибермошенники похитили 13 млрд рублей у россиян в 2025 году благодаря полученным в "пробивочном" сервисе "Глаз бога" персональным данным, заявил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

"Год назад, в январе 2025 года, сотрудники полиции ликвидировали деятельность пробивочного сервиса "Глаз Бога". Информация на серверах была подтерта, осталась информация о торговле персональными данными за январь месяц. Там под миллион персональных данных различных было продано", - сказал Храпов в четверг на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?" в рамках ПМЭФ-2026.

По словам замминистра, в течение 2025 года в отношении 15 тыс. граждан, чьи данные были "слиты", были совершены дистанционные мошенничества. "Общий ущерб от этих преступлений составил 13 млрд рублей", - сказал он.

"То есть люди, готовясь к мошеннической атаке, покупают недорого все данные о человеке - в каких банках у него открыты счета, какие у него есть телефоны и сим-карты, с кем и когда он летал, как перемещался, на каких маркетплейсах платит, какой к нему ближайший пункт выдачи товара - и вступить в контакт с человеком уже очень просто. При обладании такой информацией и наличии элементарных психологических навыков очень легко "развести" человека", - подчеркнул Храпов.

Замминистра назвал "большой проблемой" незаконный оборот персональных данных на фоне невозможности "брать" преступников по горячим следам.

"Во-первых, схема трансгранична, так как находится за рубежом. Во-вторых, схема переводов денег, как правило, тоже дистанционная - все делается через системы быстрых платежей в смартфонах", - отметил он, добавив, что полиции удается ловить по горячим следам пособников - курьеров, дропперов.

"У нас за последние 2 года около полутора тысяч преступлений, когда бы смогли поймать человека в момент передачи денег жертвой. Но это единичный "товар". Здесь массово не получается отрабатывать, поскольку все происходит между преступником, потерпевшим и сетью телекоммуникационных контактов", - сказал Храпов.